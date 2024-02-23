США разоблачили компании из Китая и Сербии, которые помогали РФ обходить санкции

Министерство финансов США 23 февраля объявило о санкциях против 26 компаний и индивидов из 11 стран, которые помогают России в обход санкций импортировать критически важные технологии и оборудование для военно-промышленной сферы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Компании, против которых США ввели санкции, являются экспортерами и транзитерами технологий, оборудования и запчастей в Россию из третьих стран, а также входят в транснациональную сеть по отмыванию денег, что способствует незаконному перемещению драгоценных металлов российского происхождения.

Среди прочего, в сообщении американского Минфина перечислены восемь компаний из Китая, четыре компании из Сербии, по одной – из Эстонии, Ирландии и Финляндии.

Нелегальная транснациональная сеть по отмыванию средств состоит из трех компаний – двух в Лихтенштейне и одной в Германии – и обслуживалась тремя немецкими гражданами. Она занималась отмыванием наличных путем продажи российских драгоценных металлов.

Также в перечне 26 юридических и физических лиц из 11 стран, на которых США наложили санкции, упоминались представители Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.