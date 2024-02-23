Разведка Эстонии: Захват Авдеевки не обеспечил позитива, на который надеялся Кремль

По оценкам разведывательного центра Сил обороны Эстонии, захват Авдеевки в Донецкой области не обеспечил того позитивного освещения в СМИ, которое было нужно российскому руководству перед президентскими выборами.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Смерть Алексея Навального скорее привлекла внимание общественности к внутренним проблемам России и снизила положительное освещение в СМИ действий вооруженных сил РФ", – отметил он.

Говоря о ситуации на фронте, глава эстонского разведцентра сказал, что российские оккупанты снизили темп наступательных операций, но по-прежнему сохраняют инициативу в действиях сухопутных войск.

Россия продолжает проводить диверсии на территориях Украины, прилегающих к Курской и Брянской областям, сообщил Кивисельг.

Также Россия оказывает давление и на Купянском, и на Лиманском направлениях, поступают сообщения о том, что РФ начала перебрасывать на это направление дополнительные подразделения.

"Вероятная цель – захват рубежа реки Оскол. Россия действительно сохраняет инициативу, но существенного прогресса российским войскам добиться не удалось. Они смогли добиться лишь небольшого успеха", – сказал Кивисельг.

На Донецком направлении самые активные бои идут в районе Бахмута, Авдеевки и Донецка.

"Сейчас идет зачистка Авдеевки и взятие этого населенного пункта под свой контроль. Не видно, чтобы Россия ввела подразделения в район Авдеевки, чтобы попытаться добиться там дополнительного прорыва", – добавил Кивисельг.

На Запорожском и Херсонском направлениях активность оккупационных войск РФ была меньше, чем в Донецкой и Луганской областях.

Украина, по словам главы эстонского разведцентра, продолжает уничтожать вражеские системы ПВО и наносить удары по российским подразделениям, расположенным на оккупированных Россией территориях.

"Это говорит о том, что украинцы имеют относительно хороший разведывательный обзор того, что происходит на оккупированных территориях Украины. Они способны наносить такие точные удары в нужное место в нужное время", – сказал Кивисельг.

Ранее британская разведка проанализировала ситуацию с атаками РФ в районе Роботино Запорожской области.

В ведомстве также считают, что после захвата Авдеевки российским силам нужно время на переоснащение и отдых, но в последующие недели они будут пытаться расширить территориальные достижения.