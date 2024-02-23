США наказали трех россиян, причастных к смерти Навального в колонии

Государственный департамент США 23 февраля объявил о санкциях против трех граждан России в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ограничительные меры США касаются заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Бояринева, который отдавал приказы более жестко обращаться с Навальным, когда тот был под стражей.

Двое других россиян – Игорь Ракитин и Вадим Калинин – являются должностными лицами этой же службы. Ракитин возглавляет ее управление в Ямало-Ненецком автономном округе, а Калинин является руководителем исправительной колонии ИК-3, где непосредственно удерживали Навального.

Кроме того, Госдеп США ввел санкции против более 250 юридических и физических лиц, в том числе тех, кто способствует уклонению от санкций РФ, и тех, кто способствует развитию российской энергетики и добычи металлов и полезных ископаемых.

Ведомство также ввело визовые ограничения для причастных к перемещению, депортации и заключению украинских детей.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.

Напомним, Евросоюз обещает наложить санкции против причастных к смерти Навального.