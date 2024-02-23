У штаб-квартирі спецслужби Швеції стався витік невідомого газу, є постраждалі

Поліція безпеки Швеції (SAPO) вдень 23 лютого була змушена евакуйовувати кілька сотень людей зі своєї штаб-квартири у Стокгольмі через витік невідомого газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

У районі Стокгольма Сольна в п’ятницю вдень оголосили тривогу через імовірний витік невідомої речовини у SAPO – підрозділі Головного поліцейського управління Швеції.

Після цього правоохоронці тимчасово перекрили район, а до місця події вирушили кілька медичних бригад.

До лікарень із симптомами отруєння доправили вісьмох людей. Декілька з них – співробітники поліції, які відчули неприємний запах.

Наразі незрозуміло, що стало причиною витоку. За даними Aftonbladet, датчики в будівлі виявили бойовий газ фосген. Поліція Швеції цю інформацію наразі не підтверджує.

Нагадаємо, в польському місті Скавіна, що неподалік від Кракова, минулого тижня евакуйовували 200 людей через знайдену стару авіабомбу.