В штаб-квартире спецслужбы Швеции произошла утечка неизвестного газа, есть пострадавшие

Полиция безопасности Швеции (SAPO) днем 23 февраля была вынуждена эвакуировать несколько сотен человек из своей штаб-квартиры в Стокгольме из-за утечки неизвестного газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

В районе Стокгольма Сольна в пятницу днем объявили тревогу из-за вероятной утечки неизвестного вещества в SAPO – подразделении Главного полицейского управления Швеции.

После этого правоохранители временно перекрыли район, а к месту происшествия отправились несколько медицинских бригад.

В больницы с симптомами отравления доставили восемь человек. Несколько из них – сотрудники полиции, которые почувствовали неприятный запах.

Пока непонятно, что стало причиной утечки. По данным Aftonbladet, датчики в здании обнаружили боевой газ фосген. Полиция Швеции эту информацию пока не подтверждает.

Напомним, в польском городе Скавина, что неподалеку от Кракова, на прошлой неделе эвакуировали 200 человек из-за найденной старой авиабомбы.