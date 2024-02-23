Укр Рус Eng

Кулеба після зустрічі з головою МЗС Іспанії анонсував новий пакет військової допомоги

П'ятниця, 23 лютого 2024, 21:59

Міністри закордонних справ України та Іспанії Дмитро Кулеба й Хосе Мануель Альбарес 23 лютого провели зустріч на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це, як пише "Європейська правда", Кулеба повідомив у Twitter (X).

Голова МЗС зазначив, що під час зустрічі подякував іспанському колезі "за підтримку та солідарність Іспанії з Україною".

"Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який міститиме боєприпаси", – додав Кулеба, не уточнюючи подробиць.

Також міністри обговорили українську "формулу миру", проведення глобального "саміту миру" та вступ України до Європейського Союзу.

Після засідання Контактної групи з питань оборони України Іспанія оголошувала про відправлення Україні нової морської партії гусеничних бронетранспортерів М113, а також різного озброєння для "протиповітряної оборони, протиповітряних операцій і військово-морських операцій"

Читайте також: План ЄС для перемоги України: що має змінитися у військовій допомозі Києву.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія Зброя ЗСУ