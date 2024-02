Кулеба после встречи с главой МИД Испании анонсировал новый пакет военной помощи

Министры иностранных дел Украины и Испании Дмитрий Кулеба и Хосе Мануэль Альбарес 23 февраля провели встречу на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кулеба сообщил в Twitter (X).

Глава МИД отметил, что во время встречи поблагодарил испанского коллегу "за поддержку и солидарность Испании с Украиной".

"Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет содержать боеприпасы", – добавил Кулеба, не уточняя подробностей.

Также министры обсудили украинскую "формулу мира", проведение глобального "саммита мира" и вступление Украины в Европейский Союз.

During our meeting, I thanked @JMAlbares for Spain’s support and solidarity with Ukraine.



Spain will prepare a new military assistance package for Ukraine, which will include ammunition.



We also discussed @ZelenskyyUA’s Peace Formula and the Global Peace Summit in Switzerland.… pic.twitter.com/3lQ08XhVjo