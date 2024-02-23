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Кулеба после встречи с главой МИД Испании анонсировал новый пакет военной помощи

Пятница, 23 февраля 2024, 21:59

Министры иностранных дел Украины и Испании Дмитрий Кулеба и Хосе Мануэль Альбарес 23 февраля провели встречу на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кулеба сообщил в Twitter (X).

Глава МИД отметил, что во время встречи поблагодарил испанского коллегу "за поддержку и солидарность Испании с Украиной".

"Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет содержать боеприпасы", – добавил Кулеба, не уточняя подробностей.

Также министры обсудили украинскую "формулу мира", проведение глобального "саммита мира" и вступление Украины в Европейский Союз.

После заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Испания объявляла об отправке Украине новой морской партии гусеничных бронетранспортеров М113, а также различного вооружения для "противовоздушной обороны, противовоздушных операций и военно-морских операций"

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