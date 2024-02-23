У Британії евакуювали 10 тисяч людей, аби вивезти бомбу часів Другої світової війни

У місті Плімут на південному заході Англії 23 лютого оголошували евакуацію для безпечного вивезення 500-кілограмової фугасної бомби часів Другої світової війни, виявленої на житловому подвір’ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Рішення про переміщення бомби, знайденої в Плімуті 20 лютого, ухвалили після висновку саперів, що в разі її детонації на місці виявлення ризик значних руйнувань, включно з руйнуванням кількох будинків, був би занадто високим.

Операція з евакуації майже 10 тисяч жителів Плімута стала однією з найбільшим у всьому Сполученому Королівстві з часів Другої світової війни. У місті закрили школи та дитячі садочки, а всі підприємства в межах району операції були змушені евакуюватися.

Також у Плімут не пускали автобуси, перекрили головний залізничний маршрут і перенаправили пороми. Зрештою військові успішно доставили бомбу до поромної переправи, де її завантажили на спеціальне судно, аби підірвати під водою.

Фото: АР

Плімут – відомий морський порт, звідки у 1620 році відплив корабель "Мейфлауер", що перевозив пілігримів-переселенців до Америки. Місто стало мішенню німецьких бомбардувальників під час Другої світової війни, особливо під час бліц-атак у 1940-1941 роках.

За оцінками, за той період на Плімут скинули понад 2500 фугасних бомб, значна частина яких не досягла наміченої цілі і впала на житлові райони.

Від закінчення Другої світової війни в Британії регулярно знаходять боєприпаси, що не вибухнули. За оцінками, 10% німецьких бомб, скинутих під час війни, не вибухнули, через що багато британських міст і містечок засмічені небезпечними вибуховими речовинами.

Минулого року, нагадаємо, в англійському портовому місті Грейт-Ярмут раптово вибухнула метрова бомба вагою 250 кілограмів, яку виявили напередодні й планували знешкодити в іншому місці.