В Британии эвакуировали 10 тысяч человек, чтобы вывезти бомбу времен Второй мировой войны

В городе Плимут на юго-западе Англии 23 февраля объявляли эвакуацию для безопасного вывоза 500-килограммовой фугасной бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в жилом дворе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Решение о перемещении бомбы, найденной в Плимуте 20 февраля, приняли после заключения саперов, что в случае ее детонации на месте обнаружения риск значительных разрушений, включая разрушение нескольких домов, был бы слишком высоким.

Операция по эвакуации почти 10 тысяч жителей Плимута стала одной из крупнейших во всем Соединенном Королевстве со времен Второй мировой войны. В городе закрыли школы и детские сады, а все предприятия в пределах района операции были вынуждены эвакуироваться.

Также в Плимут не пускали автобусы, перекрыли главный железнодорожный маршрут и перенаправили паромы. В конце концов военные успешно доставили бомбу к паромной переправе, где ее загрузили на специальное судно, чтобы взорвать под водой.

ФОТО: АР

Плимут – известный морской порт, откуда в 1620 году отплыл корабль "Мейфлауэр", перевозивший пилигримов-переселенцев в Америку. Город стал мишенью немецких бомбардировщиков во время Второй мировой войны, особенно во время блиц-атак в 1940-1941 годах.

По оценкам, за тот период на Плимут сбросили более 2500 фугасных бомб, значительная часть которых не достигла намеченной цели и упала на жилые районы.

С окончания Второй мировой войны в Британии регулярно находят невзорвавшиеся боеприпасы. По оценкам, 10% немецких бомб, сброшенных во время войны, не взорвались, из-за чего многие британские города и городки засорены опасными взрывчатыми веществами.

В прошлом году, напомним, в английском портовом городе Грейт-Ярмут внезапно взорвалась метровая бомба весом 250 килограммов, которую обнаружили накануне и планировали обезвредить в другом месте.