Экс-премьер Британии Борис Джонсон приехал в Киев

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который занимал эту должность на момент начала полномасштабной войны, во вторую годовщину приехал в Киев.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Twitter (X).

"Для меня честь быть здесь, в Украине, в эту мрачную вторую годовщину... Не сомневаюсь, что украинцы с их несокрушимой храбростью победят и изгонят войска Путина – при условии, если мы предоставим им необходимую военную, политическую и экономическую поддержку", – написал Джонсон.

On this grim second anniversary of Putin’s invasion I am honoured to be here in Ukraine. With their indomitable courage I have no doubt that the Ukrainians will win and expel Putin’s forces – provided we give them the military, political and economic help that they need. pic.twitter.com/M6VYgOjOPa