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Экс-премьер Британии Борис Джонсон приехал в Киев

Суббота, 24 февраля 2024, 10:44

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который занимал эту должность на момент начала полномасштабной войны, во вторую годовщину приехал в Киев.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Twitter (X).

"Для меня честь быть здесь, в Украине, в эту мрачную вторую годовщину... Не сомневаюсь, что украинцы с их несокрушимой храбростью победят и изгонят войска Путина – при условии, если мы предоставим им необходимую военную, политическую и экономическую поддержку", – написал Джонсон.

Фото в твите Джонсона, похоже, архивное и было сделано в 2022 году.

Экс-помощник Джонсона рассказал, как тот общался с Зеленским с первых часов большой войны

Весной 2022 года он был одним из первых западных топ-чиновников, которые приехали в Киев. Зимой 2023 года Джонсон ездил в деоккупированные города на севере Киевской области.

Борис Джонсон уже после отставки с премьерской должности критиковал Запад за слишком медленную помощь Украине и высказывал мнение, что НАТО должно дать четкий сигнал о готовности принять Украину.

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Великобритания