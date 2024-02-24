Генсек НАТО у річницю вторгнення РФ в Україну закликав не падати духом

Генсек НАТО Єнс Столтенберг до другої річниці повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, висловив підтримку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву оприлюднила пресслужба Альянсу.

"Ситуація на полі бою залишається надзвичайно серйозною. Мета президента (РФ) Путіна – підкорити Україну – не змінилася. І немає жодних ознак того, що він готується до миру. Але ми не повинні падати духом. Україна знову й знову демонструє неабияку майстерність та запеклу рішучість", – зазначив Столтенберг.

Він зауважив, що Україна не розвалилася за кілька тижнів, як багато хто побоювався, відвоювала половину території, захопленої РФ, а також відтіснила її від значної частини Чорного моря та завдала важких втрат російським військам.

"Але найголовніше – Україна зберегла свою свободу і незалежність. Це стало можливим завдяки вашій мужності та рішучості. Це стало можливим завдяки значній військовій та економічній підтримці з боку союзників по НАТО", – вказав Столтенберг.

Генсек Альянсу нагадав, що лише за останні тижні члени НАТО оголосили про нові пакети допомоги на мільярди доларів, які охоплюють артилерійські боєприпаси, засоби ППО, бойові катери, а також обладнання й запасні частини для винищувачів F-16, безпілотники та обладнання для розмінування. За його словами, у подальшому Київ отримає ще більше допомоги.

"Президент Путін розпочав цю війну, бо хотів зачинити двері НАТО та відмовити Україні в праві обирати власний шлях. Але він домігся абсолютно протилежного: Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше", – додав Столтенберг.

Він відзначив, що Альянс допомагає зробити українські збройні сили дедалі більш оперативно сумісними з силами НАТО та анонсував відкриття нового Об'єднаного центру аналізу, тренувань та освіти в Польщі.

"І ми поглиблюємо наші політичні зв'язки через Раду Україна-НАТО, де ми консультуємось та ухвалюємо рішення разом. Україна вступить до НАТО. Це не питання "якщо", а питання "коли". Готуючи вас до цього дня, НАТО й надалі стоятиме поруч з Україною. Заради вашої та нашої безпеки", – резюмував Столтенберг.

Напередодні у НАТО відбулась церемонія до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Метсола до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну оприлюднили спільну заяву, в якій обіцяють допомогу, щоб покласти край війні.