Генсек НАТО в годовщину вторжения РФ в Украину призвал не падать духом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ко второй годовщине полномасштабной войны, которую развязала Россия, выразил поддержку Украине.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление обнародовала пресс-служба Альянса.

"Ситуация на поле боя остается чрезвычайно серьезной. Цель президента (РФ) Путина – покорить Украину – не изменилась. И нет никаких признаков того, что он готовится к миру. Но мы не должны падать духом. Украина снова и снова демонстрирует незаурядное мастерство и ожесточенную решимость", – отметил Столтенберг.

Он отметил, что Украина не развалилась за несколько недель, как многие опасались, отвоевала половину территории, захваченной РФ, а также оттеснила ее от значительной части Черного моря и нанесла тяжелые потери российским войскам.

"Но самое главное – Украина сохранила свою свободу и независимость. Это стало возможным благодаря вашему мужеству и решимости. Это стало возможным благодаря значительной военной и экономической поддержке со стороны союзников по НАТО", – указал Столтенберг.

Генсек Альянса напомнил, что только за последние недели члены НАТО объявили о новых пакетах помощи на миллиарды долларов, которые охватывают артиллерийские боеприпасы, средства ПВО, боевые катера, а также оборудование и запасные части для истребителей F-16, беспилотники и оборудование для разминирования. По его словам, в дальнейшем Киев получит еще больше помощи.

"Президент Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отказать Украине в праве выбирать собственный путь. Но он добился абсолютно противоположного: Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде", – добавил Столтенберг.

Он отметил, что Альянс помогает сделать украинские вооруженные силы все более оперативно совместимыми с силами НАТО и анонсировал открытие нового Объединенного центра анализа, тренировок и образования в Польше.

"И мы углубляем наши политические связи через Совет Украина-НАТО, где мы консультируемся и принимаем решения вместе. Украина вступит в НАТО. Это не вопрос "если", а вопрос "когда". Готовя вас к этому дню, НАТО и в дальнейшем будет стоять рядом с Украиной. Ради вашей и нашей безопасности", – резюмировал Столтенберг.

Накануне в НАТО состоялась церемония к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберта Метсола ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину обнародовали совместное заявление, в котором обещают помощь, чтобы положить конец войне.