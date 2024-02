Боррель пообіцяв Кулебі 170 тисяч снарядів до кінця березня

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба й високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провели телефонну розмову 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це обоє повідомили у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

У розмові Боррель наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну з першого дня повномасштабного вторгнення, "і ми будемо продовжувати робити це з одним ключовим пріоритетом: закликаю держави-члени надати додаткову військову підтримку".

Discussed with FM @DmytroKuleba, two long years have passed since Russia started waging its war of aggression against Ukraine.



The EU has stood by Ukraine since day one & we will continue to do so with one key priority: I urge Member States to provide additional military support