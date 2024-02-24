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Боррель пообіцяв Кулебі 170 тисяч снарядів до кінця березня

Субота, 24 лютого 2024, 17:35

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба й високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провели телефонну розмову 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це обоє повідомили у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

У розмові Боррель наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну з першого дня повномасштабного вторгнення, "і ми будемо продовжувати робити це з одним ключовим пріоритетом: закликаю держави-члени надати додаткову військову підтримку".

Своєю чергою Кулеба подякував ЄС за "історичні рішення" про надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початок переговорів про вступ України до ЄС та підтримку української "формули миру".

"Артилерійські снаряди зараз є абсолютним пріоритетом. До кінця березня ЄС планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок", – додав міністр.

У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, а до кінця року планується надати 1 155 000.

Раніше цього тижня топ-дипломат ЄС у листі головам МЗС та Міноборони держав членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами.

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Кулеба Боррель