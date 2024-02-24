Боррель пообіцяв Кулебі 170 тисяч снарядів до кінця березня

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба й високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провели телефонну розмову 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це обоє повідомили у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

У розмові Боррель наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну з першого дня повномасштабного вторгнення, "і ми будемо продовжувати робити це з одним ключовим пріоритетом: закликаю держави-члени надати додаткову військову підтримку".

Discussed with FM @DmytroKuleba, two long years have passed since Russia started waging its war of aggression against Ukraine.



The EU has stood by Ukraine since day one & we will continue to do so with one key priority: I urge Member States to provide additional military support February 24, 2024

Своєю чергою Кулеба подякував ЄС за "історичні рішення" про надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початок переговорів про вступ України до ЄС та підтримку української "формули миру".

"Артилерійські снаряди зараз є абсолютним пріоритетом. До кінця березня ЄС планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок", – додав міністр.

During our call today, @JosepBorrellF reaffirmed the EU's full solidarity with Ukraine. I thanked him for his personal leadership and support over the past two years.



The EU has made historic decisions on providing weapons to Ukraine, imposing sanctions on Russia, launching… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2024

У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, а до кінця року планується надати 1 155 000.

Раніше цього тижня топ-дипломат ЄС у листі головам МЗС та Міноборони держав членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами.