Боррель закликає членів ЄС надати Україні снаряди: Час не стоїть на місці

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у листі головам МЗС та Міноборони держав членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У листі Боррель пише, що на заваді боротьби українських солдатів із агресором стоїть нестача боєприпасів.

Він закликав членів ЄС підтримати Україну всіма можливими способами, зокрема пошуком додаткових снарядів на своїх складах, оборонними замовленнями чи фінансуванням української оборонної промисловості.

"Нічого не робити – не варіант", – підкреслив топ-дипломат ЄС у листі.

Боррель також закликав країни ЄС розкривати інформацію про те, що вони роблять на двосторонньому рівні для допомоги Києву.

"Я вірю, що разом ми можемо змінити ситуацію – для України і для безпеки Європи – але це вимагає негайних дій. Час не стоїть на місці", – підсумовується у його листі.

У березні 2023 року ЄС досягнув домовленості про надання Україні мільйона боєприпасів через рік, але не досягнув цієї мети. Станом на зараз ЄС надав 355 тисяч снарядів, до кінця березня планується надати ще близько 524 тисяч, а до кінця року – 1 155 000.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейські країни повинні знайти шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка їх терміново потребує.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що кожен артилерійський снаряд, який зараз виробляється в Європі, "має слугувати обороні Європи".