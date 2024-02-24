Фон дер Ляєн: Скринінг законодавства для вступу в ЄС зроблять до середини березня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час перебування в Києві заявила, що до середини березня 2024 року ЄС проведе скринінг – важливий процес оцінки українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу, що передує офіційному початку переговорів про вступ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З нашого боку ми надамо в середині березня загальну рамку для переговорів (про вступ в ЄС)", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона вказала, що ЄС вже почав процес скринінг, і на цьому шляху ще багато роботи.

"Я заохочую вас виконати рекомендації Єврокомісії", – зауважила президентка Єврокомісії.

Раніше фон дер Ляєн заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня.

Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС, у січні.

Раніше були сподівання, що переговорна рамка буде готова швидше, і її затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.

Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.