Лідери G7 обіцяють надати Україні достатню фінансову допомогу протягом 2024 року

Лідери країн "Групи семи" за підсумками онлайн-саміту 24 лютого пообіцяли допомогти задовольнити "нагальні фінансові потреби" України, а також узяти участь у її повоєнній відбудові.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, яка опинилась у розпорядженні "Європейської правди".

Підписанти заяви наголошують, що Росія "не повинна досягти успіху в руйнуванні української економіки, щоб компенсувати свої невдачі на полі бою".

"Ми допоможемо Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби, а також допоможемо іншим вразливим країнам, які серйозно постраждали від наслідків російської війни", – наголошують вони.

Лідери "Групи семи" в цьому зв’язку привітали ухвалення Європейським Союзом чотирирічної програми макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро, а також швидке надання Японією своєї бюджетної підтримки в першому кварталі 2024 року та фінансування, про яке оголосила Канада.

"Ми закликаємо схвалити додаткову підтримку для покриття бюджетного дефіциту, що залишився в Україні на 2024 рік", – додали лідери.

Крім того, G7 повторно зобов’язалась сприяти відбудові України, для чого буде далі співпрацювати з ключовими донорами й проведе нові конференції з відбудови в Берліні у 2024 році та в Римі – у 2025-му.

Макрофінансова допомога Україні у 2024 році, як відомо, зазнає труднощів через затримку схвалення додаткового фінансування на підтримку Києва в Конгресі США. Не виключено, що його кінцеве рішення передбачатиме лише військову підтримку.

Україна залежить від макрофінансової допомоги партнерів, позаяк переважну більшість внутрішніх доходів витрачає саме на військові цілі.

Нагадаємо, раніше цього тижня профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні.