Лидеры G7 обещают предоставить Украине достаточную финансовую помощь в течение 2024 года

Лидеры стран "Группы семи" по итогам онлайн-саммита 24 февраля пообещали помочь удовлетворить "насущные финансовые потребности" Украины, а также принять участие в ее послевоенном восстановлении.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, которое оказалось в распоряжении "Европейской правды".

Подписанты заявления отмечают, что Россия "не должна достичь успеха в разрушении украинской экономики, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя".

"Мы поможем Украине удовлетворить ее насущные финансовые потребности, а также поможем другим уязвимым странам, которые серьезно пострадали от последствий российской войны", – отмечают они.

Лидеры "Группы семи" в этой связи приветствовали принятие Европейским Союзом четырехлетней программы макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро, а также быстрое предоставление Японией своей бюджетной поддержки в первом квартале 2024 года и финансирование, о котором объявила Канада.

"Мы призываем одобрить дополнительную поддержку для покрытия бюджетного дефицита, оставшегося в Украине на 2024 год", – добавили лидеры.

Кроме того, G7 повторно обязалась способствовать восстановлению Украины, для чего будет дальше сотрудничать с ключевыми донорами и проведет новые конференции по восстановлению в Берлине в 2024 году и в Риме – в 2025-м.

Макрофинансовая помощь Украине в 2024 году, как известно, испытывает трудности из-за задержки одобрения дополнительного финансирования в поддержку Киева в Конгрессе США. Не исключено, что его конечное решение будет предусматривать только военную поддержку.

Украина зависит от макрофинансовой помощи партнеров, поскольку подавляющее большинство внутренних доходов тратит именно на военные цели.

Напомним, ранее на этой неделе профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.