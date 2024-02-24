G7 обіцяє посилювати санкції проти РФ і третіх країн, які їй допомагають

Лідери "Групи семи" за підсумками онлайн-саміту 24 лютого наголосили, що продовжуватимуть позбавляти Росію доходів для ведення повномасштабної війни проти України та карати треті країни, які їй допомагають у цьому.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, яка опинилась у розпорядженні "Європейської правди".

Підписанти заяви обіцяють докладати зусиль, аби посилювати санкції проти Росії та перешкоджати їхньому ухилянню.

"Ми запровадимо додаткові санкції проти компаній і фізичних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати зброю або ключові компоненти для неї. Ми також запровадимо санкції проти тих, хто допомагає Росії придбати інструменти та інше обладнання, які сприяють російському виробництву зброї або військово-промисловому розвитку", – йдеться в заяві.

У цьому контексті лідери "Групи семи" окремо згадують про позбавлення Росії доходів від продажу енергоносіїв, передусім нафти. Також вони обіцяють накладати санкції проти суб’єктів із третіх країн, які допомагають РФ вести війну проти України.

"Фінансові установи та інші суб'єкти, які сприяють Росії у придбанні предметів чи обладнання для її оборонної промислової бази, підтримують дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", – наголошують вони.

При цьому в заяві окремо згадується Північна Корея, яка передала Росії балістичні ракети в порушення санкцій ООН, Іран та Китай, чиї компанії продавали Москві товари подвійного призначення.

Напередодні чергові пакети санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабної війни оголосили Європейський Союз, США та Канада, а також інші союзники Києва.

Лідери держав-членів "Групи семи" за підсумками саміту 24 лютого також зобов'язались ніколи не визнавати результатів так званих виборів, які Росія влаштовує на окупованих українських територіях.