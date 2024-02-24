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G7 обещает ужесточать санкции против РФ и третьих стран, которые ей помогают

Суббота, 24 февраля 2024, 20:43

Лидеры "Группы семи" по итогам онлайн-саммита 24 февраля отметили, что будут продолжать лишать Россию доходов для ведения полномасштабной войны против Украины и наказывать третьи страны, которые ей помогают в этом.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, которое оказалось в распоряжении "Европейской правды".

Подписанты заявления обещают прилагать усилия, чтобы усиливать санкции против России и препятствовать их уклонению.

"Мы введем дополнительные санкции против компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают России покупать оружие или ключевые компоненты для него. Мы также введем санкции против тех, кто помогает России приобрести инструменты и другое оборудование, которые способствуют российскому производству оружия или военно-промышленному развитию", – говорится в заявлении.

В этом контексте лидеры "Группы семи" отдельно упоминают о лишении России доходов от продажи энергоносителей, прежде всего нефти. Также они обещают накладывать санкции против субъектов из третьих стран, которые помогают РФ вести войну против Украины.

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"Финансовые учреждения и другие субъекты, которые способствуют России в приобретении предметов или оборудования для ее оборонной промышленной базы, поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – отмечают они.

При этом в заявлении отдельно упоминается Северная Корея, которая передала России баллистические ракеты в нарушение санкций ООН, Иран и Китай, чьи компании продавали Москве товары двойного назначения.

Накануне очередные пакеты санкций против России ко второй годовщине полномасштабной войны объявили Европейский Союз, США и Канада, а также другие союзники Киева.

Лидеры государств-членов "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля также обязались никогда не признавать результатов так называемых выборов, которые Россия устраивает на оккупированных украинских территориях.

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G7 (Группа семи) санкции