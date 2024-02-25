Пісторіус хоче продовження мандату для підготовки українських солдатів 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче, щоб українські солдати продовжували проходити підготовку в його країні для захисту від російської агресії.

Про це Пісторіус сказав, відвідуючи спільно з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром полігон, де тренуються українські військові, пише "Європейська правда" з посиланням на RND.

Під час візиту Штайнмаєр заявив, що 10 000 українських солдатів пройшли підготовку в минулому році, і 10 000 будуть підготовлені цього року.

Пісторіус сказав, що продовження мандату на навчання українських військових будуть обговорювати у консультаціях з партнерами, "в першу чергу – з Україною". "Але потім, звичайно, і з нашими європейськими партнерами, тому що це місія Європейського Союзу", – сказав Пісторіус.

"Але так, ми зацікавлені в цьому, і потреба в цьому, на жаль, на кінець року, безумовно, залишиться", – додав він.

Нагадаємо, ЄС в рамках своєї навчальної місії планує підготувати ще 20 тисяч українських солдатів до літа.

Раніше президент Володимир Зеленський подякував членам Європейського Союзу за рішення надати Україні західні винищувачі F-16 і закликав інтегрувати навчання на них у тренувальну місію ЄС EUMAM.