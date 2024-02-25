Писториус хочет продления мандата для подготовки украинских солдат 

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет, чтобы украинские солдаты продолжали проходить подготовку в его стране для защиты от российской агрессии.

Об этом Писториус сказал, посещая совместно с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером полигон, где тренируются украинские военные, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RND.

Во время визита Штайнмайер заявил, что 10 000 украинских солдат прошли подготовку в прошлом году, и 10 000 будут подготовлены в этом году.

Писториус сказал, что продление мандата на обучение украинских военных будут обсуждать в консультациях с партнерами, "в первую очередь – с Украиной". "Но потом, конечно, и с нашими европейскими партнерами, потому что это миссия Европейского Союза", – сказал Писториус.

"Но да, мы заинтересованы в этом, и потребность в этом, к сожалению, на конец года, безусловно, останется", – добавил он.

Напомним, ЕС в рамках своей учебной миссии планирует подготовить еще 20 тысяч украинских солдат к лету.

Ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил членов Европейского Союза за решение предоставить Украине западные истребители F-16 и призвал интегрировать обучение на них в тренировочную миссию ЕС EUMAM.