Боріс Джонсон пояснив, чому не варто боятися повернення Трампа

Експрем’єр Британії Боріс Джонсон вважає, що повернення Дональда Трампа до Білого дому боятися не варто.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Щодо Трампа я не настільки песимістичний. Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості", – сказав Джонсон.

Він закликав пригадати, що Трамп був першим президентом США, хто надав Україні серйозну зброю – "Джавеліни", які виявилися дуже важливими в битві за Київ.-

Також Джонсон пригадав, що Трамп здійснив найбільшу висилку російських дипломатів.

"Він викинув з країни 60 російських дипломатів. Це набагато більше, ніж ми очікували. Тому ось що я хочу сказати: американська внутрішня політика є складною. І далі дорогою до виборів вона буде складною, багато людей будуть робити різні заяви.

Але коли дійде до справи, то важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. А інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин. А ще я впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає у тому, щоби всі вважали, що його переміг Путін", – сказав Джонсон.

Дивіться повне інтерв’ю з Джонсоном на Youtube-каналі "Європейської правди".

Також дивіться у відеопоясненні "Європейської правди" про те, як заяви Трампа щодо захисту від Росії змінили ситуацію в НАТО.