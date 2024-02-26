Президент Чехії розповів про можливу мету Путіна в Україні після переобрання

Президент Чехії Петр Павел вважає, що після "виборів" у березні та свого переобрання на посаду президент Росії Владімір Путін домагатиметься повного контролю над Донбасом.

Про це Павел заявив у неділю, його цитує Czech Radio, пише "Європейська правда".

Павел відзначив, що війна не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставлених цілей.

"Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що в принципі має бути підтримано", – заявив президент Чехії.

За його оцінкою, Путін домагатиметься розширення контролю над українськими територіями.

"Президент Росії Владімір Путін після очікуваного переобрання на пост глави держави буде прагнути до досягнення хоча б часткових цілей – повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом", – припустив Павел.

На його думку, взаємна втома від конфлікту, ймовірно, призведе до переговорів між Україною та Росією.

Водночас можливості поширення війни на держави-члени НАТО Павел не боїться.

"Наразі Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне піти на будь-який конфлікт із країнами НАТО. Однак цього не можна виключити в майбутньому, особливо якщо Росія доб'ється якихось значних успіхів в Україні", – заявив він.

Схожу думку в інтерв’ю "Європейській правді" висловив експрем’єр Британії Борис Джонсон.

Дивіться повне інтерв’ю з Джонсоном на Youtube-каналі "Європейської правди".