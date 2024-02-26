Президент Чехии рассказал о возможной цели Путина в Украине после переизбрания

Президент Чехии Петр Павел считает, что после "выборов" в марте и своего переизбрания на должность президент России Владимир Путин будет добиваться полного контроля над Донбассом.

Об этом Павел заявил в воскресенье, его цитирует Czech Radio, пишет "Европейская правда".

Павел отметил, что война не закончится быстро, поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей.

"Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что в принципе должно быть поддержано", – заявил президент Чехии.

По его оценке, Путин будет добиваться расширения контроля над украинскими территориями.

"Президент России Владимир Путин после ожидаемого переизбрания на пост главы государства будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей – полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом", – предположил Павел.

По его мнению, взаимная усталость от конфликта, вероятно, приведет к переговорам между Украиной и Россией.

Между тем, возможности распространения войны на государства-члены НАТО Павел не боится.

"Сейчас Россия настолько ослаблена войной против Украины, что не рискнет пойти на любой конфликт со странами НАТО. Однако этого нельзя исключить в будущем, особенно если Россия добьется каких-то значительных успехов в Украине", – заявил он.

Похожее мнение в интервью "Европейской правде" высказал экс-премьер Британии Борис Джонсон.

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