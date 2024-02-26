Дания закрыла расследование по подрыву "Северных потоков"

Дания заявила в понедельник, что прекратила расследование взрывов в 2022 году на трубопроводах "Северный поток", транспортировавших российский газ в Германию.

Об этом сообщил датский государственный телеканал TV 2, пишет "Европейская правда".

"Нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в Дании... и поэтому полиция Копенгагена решила завершить уголовное расследование взрывов", – говорится в заявлении полиции Дании.

По результатам расследования можно сделать вывод, что диверсия на газопроводах была преднамеренной, отметила полиция.

Дания стала второй страной, сделавшей это после Швеции, которая также закрыла отдельное расследование.

Ранее в этом месяце Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

Многомиллиардные трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", транспортирующие газ по дну Балтийского моря, были повреждены серией взрывов в шведской и датской экономических зонах в сентябре 2022 года.

Напомним, в марте 2023 года в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".