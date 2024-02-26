У Молдові не мають інформації про дестабілізацію в Придністров'ї найближчим часом

Голова парламентської комісії з безпеки Ліліан Карп заявив, що правоохоронні органи Молдови пильно стежать за всім, що відбувається в Придністров'ї та Гагаузії через спроби Москви дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це Карп заявив в ефірі передачі TVR Moldova, його цитує Newsmaker, пише "Європейська правда".

"Ми уважно стежимо за тим, що відбувається в Тирасполі. На цей момент немає будь-якої інформації про те, що буде спроба дестабілізації на Лівобережжі. Лідери Тирасполя усвідомлюють той факт, що їхні дії можуть мати наслідки", – сказав Карп.

Як він додав, точно ясно одне: Москва намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Для цього вона задіє свої "консерви". Але, безсумнівно, правоохоронні органи пильно стежать за всім, що відбувається на Лівобережжі і в Гагаузії. За всіма зробленими там заявами і спробами якихось дій", – сказав Карп.

Він зазначив також, що влада Молдови стежить і за "деякими політиками в Кишиневі, які працюють у парламенті, які намагаються вжити заходів, що збігаються із заявами Москви".

"Ми бачили, що деякі депутати парламенту побували в Москві – Батринча та інші, був у Москві й Ігор Додон, зустрічався з патріархом Кирилом. Зрозуміло, що вони їздили туди, щоб отримати вказівки, хто і яку роль буде грати. Тому ми стежимо, що вони роблять, які повідомлення надсилають у суспільному просторі і намагаємося зрозуміти їхні подальші дії", – сказав Карп.

Як повідомлялось, самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.

Зміст цього звернення наразі не відомий.

Головне управління розвідки України стверджує, що, за його даними, депутати невизнаного Придністров’я не планують звертатись до Путіна щодо входження до складу Росії.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.