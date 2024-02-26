В Молдове не располагают информацией о дестабилизации в Приднестровье в ближайшее время

Председатель парламентской комиссии по безопасности Лилиан Карп заявил, что правоохранительные органы Молдовы пристально следят за всем, что происходит в Приднестровье и Гагаузии из-за попыток Москвы дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом Карп заявил в эфире передачи TVR Moldova, его цитирует Newsmaker, пишет "Европейская правда".

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в Тирасполе. На данный момент нет какой-либо информации о том, что будет попытка дестабилизации на Левобережье. Лидеры Тирасполя осознают тот факт, что их действия могут иметь последствия", – сказал Карп.

Как он добавил, точно ясно одно: Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Для этого она задействует свои "консервы". Но, несомненно, правоохранительные органы пристально следят за всем, что происходит на Левобережье и в Гагаузии. За всеми сделанными там заявлениями и попытками каких-то действий", – сказал Карп.

Он отметил также, что власти Молдовы следят и за "некоторыми политиками в Кишиневе, работающими в парламенте, которые пытаются принять меры, совпадающие с заявлениями Москвы".

"Мы видели, что некоторые депутаты парламента побывали в Москве – Батринча и другие, был в Москве и Игорь Додон, встречался с патриархом Кириллом. Понятно, что они ездили туда, чтобы получить указания, кто и какую роль будет играть. Поэтому мы следим, что они делают, какие сообщения присылают в общественном пространстве и пытаемся понять их дальнейшие действия", – сказал Карп.

Как сообщалось, самопровозглашенная власть Приднестровья на 28 февраля готовит "съезд депутатов всех уровней" – так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, поселковых и сельских советов, на котором готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Содержание этого обращения пока не известно.

Главное управление разведки Украины утверждает, что, по его данным, депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться к Путину о вхождении в состав России.

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