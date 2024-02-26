ЗМІ: У Британії поновили дозвіл на навчання в країні "молодих лідерів РФ" коштом держави

Британський уряд зіткнувся зі звинуваченнями у пособництві режиму Владіміра Путіна через плани витратити сотні тисяч фунтів стерлінгів грошей платників податків на підготовку наступного покоління російських лідерів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі The Independent.

Британія заборонила росіянам подавати заявки на стипендіальну програму Chevening – повністю фінансовану урядом магістерську програму для "нових лідерів" з усього світу – після російського вторгнення в Україну два роки тому.

Але, незважаючи на те, що війна все ще триває – і Британія посилила санкції проти Москви у відповідь на смерть опозиційного лідера Алексєя Навального – The Independent стало відомо, що програма знову відкрита для заявників з Росії.

На адресу прем'єр-міністра лунають заклики скасувати це рішення, а депутати та активісти критикують рішення про використання коштів іноземної допомоги в такий спосіб. Один з депутатів сказав: "Це, можливо, піде на користь лише апаратникам путінського режиму".

Білл Браудер, американський антикорупційний активіст, сказав The Independent, що відновлення цієї схеми є "вкрай недоречним".

"Поки Путін вбиває українців, для британського уряду було б вкрай недоречно надсилати будь-які гроші росіянам, які можуть повернутися до Росії і підтримати військові дії. Така програма повинна бути для громадян країн, які не загрожують нам ядерною війною", – сказав він.

За цією схемою іноземних студентів привозять до британських університетів, оплачуючи їм переліт, проживання та навчання – за умови, що після закінчення навчання вони повернуться до своєї країни.

Програма фінансується Міністерством закордонних справ через бюджет міжнародної допомоги Великої Британії і спрямована на посилення "м'якої сили" Великої Британії та зміцнення відносин з країнами світу.

У минулому понад 30 стипендій за рік отримували студенти з Росії. Це означає, що з вересня Британія може витратити сотні тисяч фунтів стерлінгів на приїзд російських абітурієнтів до Великої Британії.

Рішення уряду знову відкрити схему для росіян, поки триває війна, піддалося критиці з боку колишнього лідера консерваторів Ієна Дункана Сміта, який назвав це рішення "безнадійним".

"Чому ми робимо це саме зараз? Після жорстокого вторгнення Путіна в Україну, яке коштувало стільки життів і зруйнувало стільки міст і містечок. Навіщо нам це робити?" – сказав він.

Член парламенту Джейкоб Ріс-Могг заявив, що Міністерство закордонних справ повинно "чітко продовжити призупинення цієї схеми".

Член комітету у закордонних справах Генрі Сміт заявив, що зараз "не час" відновлювати цю схему, вказуючи на те, що адміністрація Путіна "діє як злочинний синдикат у себе вдома і приносить війну в Європу".

Міністерство закордонних справ заявило, що Chevening дозволяє Британії "залучити наступне покоління студентів з усього світу до західних цінностей і критичного мислення". Речник МЗС додав: "Наш аргумент – йдеться про режим Путіна і його незаконне вторгнення в Україну. Це не стосується російського народу, багато представників якого все більше страждають від наслідків цього вторгнення".

Речник також вказав на зростання внутрішніх репресій в Росії, коли пересічні росіяни все частіше не можуть користуватися своїми фундаментальними свободами, як на виправдання цього рішення.

Алісія Кернс, голова парламентського комітету у закордонних справах, заявила, що відновлення програми є "правильним рішенням".

Нагадаємо, Велика Британія у четвер, 22 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення, оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України.