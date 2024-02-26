СМИ: В Британии возобновили разрешение на обучение в стране "молодых лидеров РФ" за счет государства

Британское правительство столкнулось с обвинениями в пособничестве режиму Владимира Путина из-за планов потратить сотни тысяч фунтов стерлингов денег налогоплательщиков на подготовку следующего поколения российских лидеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале The Independent.

Великобритания запретила россиянам подавать заявки на стипендиальную программу Chevening – полностью финансируемую правительством магистерскую программу для "новых лидеров" со всего мира – после российского вторжения в Украину два года назад.

Но, несмотря на то, что война все еще продолжается – и Британия ужесточила санкции против Москвы в ответ на смерть оппозиционного лидера Алексея Навального, – The Independent стало известно, что программа снова открыта для заявителей из России.

В адрес премьер-министра звучат призывы отменить это решение, а депутаты и активисты критикуют решение об использовании средств иностранной помощи таким образом. Один из депутатов сказал: "Это, возможно, пойдет на пользу только аппаратчикам путинского режима".

Билл Браудер, американский антикоррупционный активист, сказал The Independent, что восстановление этой схемы "крайне неуместно".

"Пока Путин убивает украинцев, для британского правительства было бы крайне неуместно отправлять любые деньги россиянам, которые могут вернуться в Россию и поддержать военные действия. Такая программа должна быть для граждан стран, которые не угрожают нам ядерной войной", – сказал он.

По этой схеме иностранных студентов привозят в британские университеты, оплачивая им перелет, проживание и обучение – при условии, что после окончания обучения они вернутся в свою страну.

Программа финансируется Министерством иностранных дел через бюджет международной помощи Великобритании и направлена на усиление "мягкой силы" Великобритании и укрепление отношений со странами мира.

В прошлом более 30 стипендий в год получали студенты из России. Это означает, что с сентября Британия может потратить сотни тысяч фунтов стерлингов на приезд российских абитуриентов в Великобританию.

Решение правительства вновь открыть схему для россиян, пока продолжается война, подверглось критике со стороны бывшего лидера консерваторов Иена Дункана Смита, который назвал это решение "безнадежным".

"Почему мы делаем это именно сейчас? После жестокого вторжения Путина в Украину, которое стоило столько жизней и разрушило столько городов. Зачем нам это делать?" – сказал он.

Член парламента Джейкоб Рис-Могг заявил, что Министерство иностранных дел должно "четко продолжить приостановление этой схемы".

Член комитета по иностранным делам Генри Смит заявил, что сейчас "не время" возобновлять эту схему, указывая на то, что администрация Путина "действует как преступный синдикат у себя дома и приносит войну в Европу".

Министерство иностранных дел заявило, что Chevening позволяет Британии "привлечь следующее поколение студентов со всего мира к западным ценностям и критическому мышлению". Представитель МИД добавил: "Наш аргумент – речь идет о режиме Путина и его незаконном вторжении в Украину. Это не касается российского народа, многие представители которого все больше страдают от последствий этого вторжения".

Представитель также указал на рост внутренних репрессий в России, когда рядовые россияне все чаще не могут пользоваться своими фундаментальными свободами, как на оправдание этого решения.

Алисия Кернс, председатель парламентского комитета по иностранным делам, заявила, что восстановление программы является "правильным решением".

Напомним, Великобритания в четверг, 22 февраля, накануне второй годовщины полномасштабного российского вторжения, объявила о новых санкциях против РФ за ее агрессию против Украины.