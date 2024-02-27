В Берлине поймали бывшую левую террористку, 30 лет скрывавшуюся от правосудия

В Берлине арестовали бывшую левую террористку Даниэлу Клетте, которая скрывалась более 30 лет.

Об этом Spiegel подтвердили в прокуратуре Вердена, передает "Европейская правда".

Задержанная не оказала никакого сопротивления. Ее искали публично, как и других так называемых пенсионеров "Фракции Красной Армии" (RAF) Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега.

Троица скрывалась более 30 лет. Трех бывших левых террористов обвиняют в покушении на убийство, а также в многочисленных ограблениях.

RAF несет ответственность за 33 убийства с 1970-х до начала 1990-х годов. В 1977 году организация убила генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака. Двенадцать лет спустя в результате взрыва погиб тогдашний руководитель Deutsche Bank Альфред Геррхаузен.

Террористическая группировка официально распустилась в 1998 году и больше не действовала.

Следователи убеждены, что Штауб, Клетте и Гарвег начали серию ограблений супермаркетов и инкассаторских машин в 1999 году, чтобы обеспечить себя средствами к существованию в подполье.

В начале февраля следственные органы Нижней Саксонии в третий раз после 2016 и 2020 годов начали публичный розыск с целью поймать так называемых пенсионеров RAF. Ответственная прокуратура в Вердене заявила тогда, что причиной возобновления розыска стали "дальнейшие следственные подходы", которые возникли в результате "расследований последних нескольких месяцев". Районный суд Вердена выдал ордера на арест всех троих.

Напомним, в 2021 году Парижский суд оправдал бывшего лидера баскских сепаратистов Джосу Тернеру по обвинению в участии в террористической организации, ссылаясь на недостаточные доказательства по этому делу.