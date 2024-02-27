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Франція перехопила російський розвідувальний літак біля узбережжя Естонії

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Вівторок, 27 лютого 2024, 21:59

Французький винищувач Mirage 2000 перехопив російський розвідувально-дозорний літак Іл-20 біля узбережжя Естонії.

Відповідне повідомлення 27 лютого опублікував французький Генштаб, пише "Європейська правда".

У короткому повідомленні йдеться, що Франція підняла по тривозі Mirage 2000 та перехопила Іл-20 біля узбережжя Естонії.

"Мета: захист повітряного простору наших балтійських союзників", – додав Генштаб Франції, не вдаючись у подробиці.

Французькі військові літаки розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО", метою якої є збереження безпеки повітряного простору Альянсу. Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Відтоді фіксували кілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту. У березні 2023 року, наприклад, російський літак зіткнувся з американським безпілотником у Чорному морі.

Минулого тижня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що російські сили погрожували збити французькі літаки, які минулого місяця патрулювали міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

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