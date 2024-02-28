Глава МЗС Литви: Блокада польськими фермерами нашого кордону нагадує гібридні операції

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що запланована польськими фермерами блокада дороги на литовсько-польському кордоні нагадує "певні гібридні операції".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Очевидно, що це нагадує певні гібридні операції, які інтенсивно експлуатуються російською пропагандою", – сказав Ландсбергіс журналістам у середу.

За його словами, "акції, заплановані в Сувальському коридорі, більше не нагадують протести, а є діями, спрямованими проти національної безпеки як Польщі, так і Литви".

"Я сподіваюся, що наші партнери в Польщі бачать це так само, як і ми, і ми зробимо все можливе, щоб запобігти ескалації", – додав він.

Своєю чергою міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що Вільнюс готується до майбутнього протесту.

"Це обговорювалося з керівниками наших служб. Були оцінені можливі ризики та незручності, які можуть виникнути з литовського боку", – пояснила вона.

Нагадаємо, 1 березня польські фермери планують розпочати дві нові блокади: на польсько-німецькому прикордонному переході у Свецку та на кордоні з Литвою. Очікується, що блокада триватиме близько тижня.

Литовці вирішили не приєднуватися до блокади польсько-литовського кордону, яка має розпочатися у п'ятницю на пункті пропуску Будзіско – Кальварія.