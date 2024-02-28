Глава МИД Литвы: Блокада польскими фермерами нашей границы напоминает гибридные операции

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запланированная польскими фермерами блокада дороги на литовско-польской границе напоминает "определенные гибридные операции".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Очевидно, что это напоминает определенные гибридные операции, которые интенсивно эксплуатируются российской пропагандой", – сказал Ландсбергис журналистам в среду.

По его словам, "акции, запланированные в Сувальском коридоре, больше не напоминают протесты, а являются действиями, направленными против национальной безопасности как Польши, так и Литвы".

"Я надеюсь, что наши партнеры в Польше видят это так же, как и мы, и мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить эскалацию", – добавил он.

В свою очередь министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что Вильнюс готовится к будущему протесту.

"Это обсуждалось с руководителями наших служб. Были оценены возможные риски и неудобства, которые могут возникнуть с литовской стороны", — пояснила она.

Напомним, 1 марта польские фермеры планируют начать две новые блокады: на польско-немецком пограничном переходе в Свецке и на границе с Литвой. Ожидается, что блокада продлится около недели.

Литовцы решили не присоединяться к блокаде польско-литовской границы, которая должна начаться в пятницу на пункте пропуска Будзиско – Кальвария.