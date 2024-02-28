Зеленський зустрівся з президентом Чорногорії, говорили про співпрацю на міжнародній арені

Президент України Володимир Зеленський та президент Чорногорії Яков Мілатович провели зустріч на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа", що відбувся в столиці Албанії 28 лютого.

Про це повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".

Зеленський подякував Мілатовичу за прихисток для українців, які переїхали у Чорногорію через війну, та обговорив з ним співпрацю у лікуванні та реабілітації українських військових.

Також президенти скоординували співпрацю України і Чорногорії на міжнародних майданчиках.

"Президент України висловив подяку за підтримку чорногорською стороною Вільнюської декларації "Групи семи" та Української формули миру, а також поінформував президента Чорногорії про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії. Володимир Зеленський розповів про загальну архітектуру зусиль України з відновлення справедливого й тривалого миру", – розповіли в комюніке української сторони.

Також Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії, обговорювали у тому числі спільне виробництво зброї.