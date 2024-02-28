Зеленский встретился с президентом Черногории, говорили о сотрудничестве на международной арене

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Черногории Яков Милатович провели встречу на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", который состоялся в столице Албании 28 февраля.

Об этом сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Милатовича за приют для украинцев, которые переехали в Черногорию из-за войны, и обсудил с ним сотрудничество в лечении и реабилитации украинских военных.

Также президенты скоординировали сотрудничество Украины и Черногории на международных площадках.

"Президент Украины выразил благодарность за поддержку черногорской стороной Вильнюсской декларации "Группы семи" и украинской формулы мира, а также проинформировал президента Черногории о подготовке к проведению первого Глобального саммита мира в Швейцарии. Владимир Зеленский рассказал об общей архитектуре усилий Украины по восстановлению справедливого и прочного мира", – рассказали в коммюнике украинской стороны.

Также Зеленский встретился с премьером Хорватии, обсуждали в том числе совместное производство оружия.