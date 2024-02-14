Вучич похвалився черговою партією зброї від Росії

Сербський президент Александар Вучич 14 лютого представив російську систему радіоелектронного придушення безпілотників "Репелент", яку країна отримала кілька місяців тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Koha Ditore.

Російську систему протидії дронам Вучич показав під час виставки озброєнь у місті Ніш. За його словами, "Репелент" призначений для запобігання контролю над дронами і покриває територію в 30 кілометрів.

Наприкінці січня президент Сербії попереджав про запровадження такої системи протидії безпілотникам. Він тоді не сказав, коли саме Сербія отримала нову систему, лише додав, що "Сербія заплатила за неї вже давно".

Окремо Вучич оголосив, що у виробництво місцевої оборонної промисловості інвестується 300 мільйонів євро, а в Китаю придбають ще одну партію безпілотників CH-95.

Через співпрацю з Росією і Китаєм у сфері оборони Сербія, як кандидат на членство в Європейському Союзі, постійно зазнає критики з боку Брюсселя. З 2016 року вона постійно купує військову техніку та озброєння у Росії.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Белград не укладав нових контрактів на закупівлю російської зброї. Того ж року Вучич визнавав, що деякі з попередніх поставок не надійшли через війну в Україні.

Нагадаємо, минулого року Александар Вучич заявляв про наміри викуповувати для сербської армії усю зброю місцевого виробництва, аби не було підстав для припущень про її постачання в Україну.