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Вучич похвалився черговою партією зброї від Росії

Середа, 14 лютого 2024, 19:59

Сербський президент Александар Вучич 14 лютого представив російську систему радіоелектронного придушення безпілотників "Репелент", яку країна отримала кілька місяців тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Koha Ditore.

Російську систему протидії дронам Вучич показав під час виставки озброєнь у місті Ніш. За його словами, "Репелент" призначений для запобігання контролю над дронами і покриває територію в 30 кілометрів.

Наприкінці січня президент Сербії попереджав про запровадження такої системи протидії безпілотникам. Він тоді не сказав, коли саме Сербія отримала нову систему, лише додав, що "Сербія заплатила за неї вже давно".

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Окремо Вучич оголосив, що у виробництво місцевої оборонної промисловості інвестується 300 мільйонів євро, а в Китаю придбають ще одну партію безпілотників CH-95.

Через співпрацю з Росією і Китаєм у сфері оборони Сербія, як кандидат на членство в Європейському Союзі, постійно зазнає критики з боку Брюсселя. З 2016 року вона постійно купує військову техніку та озброєння у Росії.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Белград не укладав нових контрактів на закупівлю російської зброї. Того ж року Вучич визнавав, що деякі з попередніх поставок не надійшли через війну в Україні.

Нагадаємо, минулого року Александар Вучич заявляв про наміри викуповувати для сербської армії усю зброю місцевого виробництва, аби не було підстав для припущень про її постачання в Україну.

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