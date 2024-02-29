Глава Мюнхенської конференції сподівається, що Шольц передумає щодо Taurus

Незважаючи на чітку відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца, голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген продовжує сподіватися на постачання Німеччиною крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"Я не втрачаю надії, що це "ні" не є остаточним, тим більше, що наведені аргументи не є вагомими: Південна Корея використовує Taurus без участі солдатів Бундесверу, а українці також вміють поводитися з сучасною зброєю", – сказав Гойсген.

Подальші натяки на те, що вони не обмежаться атаками на російські позиції лише в Україні, були б "зловмисними", зазначив він.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не може слідом за Великою Британією і Францією відправити Україні далекобійну зброю.

Шольц пояснив, що відмовляється схвалювати постачання Києву крилатих ракет Taurus, побоюючись, що вони можуть бути використані для ураження цілей у глибині Росії.

Міністерство оборони Великої Британії після цього заявило, що використання Києвом отриманих від союзників крилатих ракет є справою Збройних сил України.