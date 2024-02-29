Прем’єрка Естонії підтримала ідею Макрона щодо західних військ в Україні

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

Про це вона сказала в подкасті "Power Play" від Politico, пише "Європейська правда".

Каллас зауважила, що лідери повинні обговорити всі можливості за зачиненими дверима, в тому числі те, що ще можна зробити, щоб допомогти Україні.

"Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо різні варіанти", – сказав Каллас.

"Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла, а Росія програла цю війну", – додала вона.

Каллас висловила свою позицію через кілька днів після того, як президент Франції Емманюель Макрон викликав справжню бурю, натякнувши на таку можливість.

Слова Макрона викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США – міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив у середу, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.