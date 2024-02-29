Премьер Эстонии поддержала идею Макрона о западных войсках в Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину.

Об этом она сказала в подкасте Power Play от Politico, пишет "Европейская правда".

Каллас отметила, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.

"Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем различные варианты", – сказал Каллас.

"Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну", – добавила она.

Каллас высказала свою позицию через несколько дней после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал настоящую бурю, намекнув на такую возможность.

Слова Макрона вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

В то время как большинство стран НАТО исключили отправку войск в Украину – в том числе такие крупные игроки, как Германия, Британия и США, – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.