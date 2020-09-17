17 країн ОБСЄ запустили "Московський механізм" щодо Білорусі

17 країн-учасниць ОБСЄ запускають "Московський механізм" щодо ситуації у Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві країн, які підтримали ініціативу.

Це Канада, США, Британія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

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Зазначимо, Україна також є учасницею ОБСЄ, але її немає серед членів ініціативи.

"Московський механізм" передбачає створення незалежної місії, яка дослідить інформацію про серйозні порушення прав людини, свободи слова, фальсифікації виборів та права на мирні зібрання.

У поясненні щодо причин згадують інформацію про фальсифікацію виборів, необгрунтовані затримання та насильство щодо протестувальниів, перешкоджання роботі журналістів, обмеження доступу до Інтернету, арешти лідерів опозиції та примус до виїзду з країни.

"Ми усі неодноразово закликали владу Білорусі долучитися до інклюзивного національного діалогу та припинити насильство проти білоруського народу. Ми і далі підтримуємо пропозицію головування ОБСЄ надати допомогу з посередництва у такому діалозі та сподіваємося, що влада у Мінську погодиться на це як конструктивний крок. Водночас, поки що реакція влади Білорусі полягає у систематичних атаках на тих, хто міг би долучитися до діалогу, та продовженні репресій проти мирних протестувальників....

Сьогодні ми застосовуємо параграф 12 Московського документу від 1991 року ... для створення експертної місії, яка дослідить та прозвітує щодо фактів, які викликають стурбованість... Ми очікуємо на співпрацю з БДІПЛ та білоруською делегацією у найближчі дні для підготовки місії", - зазначають у заяві.

"Московський механізм" може бути запущений з ініціативи 10 і більше країн-учасниць ОБСЄ. Місія за підсумками своєї роботи готує звіт та рекомендації для влади країни, ОБСЄ та міжнародної спільноти щодо можливих варіантів реагування на виявлені проблеми.

Він вже застосовувався до Білорусі у 2011 році з ініціативи 14 країн.

Нагадаємо, 18 серпня головування ОБСЄ запропонувало відвідати Білорусь для зустрічей з представниками влади і опозиції і виступити посередником у діалозі для виходу з кризи. Низка країн закликали Білорусь погодитися на візит.

8 вересня офіційний Мінськ представив ОБСЄ і Москві свій варіант врегулювання політичної кризи, яка триває в країні після проведення президентських виборів 9 серпня.