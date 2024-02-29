Сийярто раскритиковал главу Еврокомиссии: Из-за нее безопасность в Европе ухудшается

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что за время пребывания Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии безопасность и экономика в Европе только "ухудшились".

Об этом он сказал 29 февраля на пресс-конференции с министром иностранных дел Чада Махаматом Салехом Аннадифом, сообщает "Европейская правда".

Сийярто попросили прокомментировать последнее выступление фон дер Ляйен о военных угрозах для Евросоюза и необходимости обновления его стратегии оборонной политики.

На это венгерский министр сказал, что с тех пор, как Урсула фон дер Ляйен возглавляет Еврокомиссию, ситуация с безопасностью и экономическая ситуация в Европейском Союзе только ухудшилась.

"Поэтому было бы хорошо, если бы за то короткое время, оставшееся до конца ее мандата, она перестала делать заявления и принимать решения, которые бы ухудшили ситуацию в Европе, то ли в экономическом плане, то ли в плане безопасности", – добавил Сийярто.

Напомним, во время дебатов об оборонной политике ЕС в Европарламенте фон дер Ляйен выступила с призывом использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины.

Европейская комиссия намерена в ближайшие недели обнародовать новую стратегию оборонной промышленности для того, чтобы увеличить закупки вооружений.