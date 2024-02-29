Голова Європарламенту: Ми мали "набагато раніше" передбачити вторгнення РФ в Україну

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола визнала, що Євросоюз мав би передбачити повномасштабне російське вторгнення в Україну "набагато раніше" і що в аналогічній ситуації міг би залишитись без підтримки інших партнерів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press, Метсола сказала 29 лютого під час візиту до Мадрида в межах свого європейського турне.

Голова Європарламенту нагадала, що її обрали на посаду за чотири тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Того дня ми дізналися не лише про те, що Росія вторглася в Україну, але й про те, що вона могла зробити це раніше, що ми можемо опинитися наодинці як Європейський Союз і що ми більше не можемо думати, що у нас автоматично з'являються партнери, якщо ми не працюємо над ними", – вважає вона.

Метсола далі навела кілька загроз для ЄС, зокрема наявність "агресивних і експансіоністських сусідів", а також конкуренцію економіками, "побудованими на надзвичайно відмінній від ЄС системі цінностей" – наприклад Китаєм.

"Це ті речі, які справді мають бути на чільному місці в дискусіях, коли ми плануємо на найближчі роки, що ми маємо на увазі під стратегічною автономією, і без припущень щодо результатів виборів, чи то до Європейського парламенту, чи то у США", – зазначила вона.

Візит президентки Європарламенту до Іспанії є частиною її турне 27 країнами-членами ЄС з метою підвищення рівня обізнаності про важливість участі в європейських виборах, які відбудуться 6-9 червня.

Нагадаємо, раніше в четвер Європарламент переважною більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій закликає держави ЄС підтримувати Україну зброєю у необхідних обсягах "до перемоги".