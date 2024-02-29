Председатель Европарламента: Мы должны были "гораздо раньше" предвидеть вторжение РФ в Украину

Президент Европейского парламента Роберта Метсола признала, что Евросоюз должен был бы предвидеть полномасштабное российское вторжение в Украину "гораздо раньше" и что в аналогичной ситуации мог бы остаться без поддержки других партнеров.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press, Метсола сказала 29 февраля во время визита в Мадрид в рамках своего европейского турне.

Председатель Европарламента напомнила, что ее избрали на должность за четыре недели до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В тот день мы узнали не только о том, что Россия вторглась в Украину, но и о том, что она могла сделать это раньше, что мы можем оказаться наедине как Европейский Союз и что мы больше не можем думать, что у нас автоматически появляются партнеры, если мы не работаем над ними", – считает она.

Метсола далее привела несколько угроз для ЕС, в частности наличие "агрессивных и экспансионистских соседей", а также конкуренцию экономиками, "построенными на чрезвычайно отличной от ЕС системе ценностей" – например Китаем.

"Это те вещи, которые действительно должны быть на первом месте в дискуссиях, когда мы планируем на ближайшие годы, что мы имеем в виду под стратегической автономией, и без предположений относительно результатов выборов, то ли в Европейский парламент, то ли в США", – отметила она.

Визит президента Европарламента в Испанию является частью ее турне по 27 странам-членам ЕС с целью повышения уровня осведомленности о важности участия в европейских выборах, которые состоятся 6-9 июня.

Напомним, ранее в четверг Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, в которой призывает государства ЕС поддерживать Украину оружием в необходимых объемах "до победы".