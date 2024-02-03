США заявили, що поінформували Ірак про майбутні авіаудари
США стверджують, що поінформували Ірак напередодні вчорашніх атак по трьох об'єктах бойовиків на території країни, які стали відповіддю на удар безпілотника по базі в Йорданії.
Про це заявив журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, його цитує Sky News, пише "Європейська правда".
"Ми поінформували іракський уряд перед нанесенням ударів", – заявив Кірбі.
Його коментар з'явився через кілька хвилин після того, як іракські військові засудили удари як порушення іракського суверенітету.
Вони заявили, що повітряна атака була "загрозою, яка втягне Ірак і регіон у непередбачувані наслідки".
Речник головнокомандувача збройних сил Іраку Ях'я Расул Абдулла зазначив, що удари були завдані в той час, коли "Ірак прагне забезпечити стабільність в регіоні".
Збройні сили США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку і Сирії у відповідь на вбивство трьох американських солдатів в Йорданії минулими вихідними.
Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії. У цій операції були залучені численні літаки, в тому числі бомбардувальники B-1, що випустили понад 125 високоточних керованих боєприпасів.
Президент США Джо Байден заявив, що відповідь сполучених Штатів на удар по базі в Йорданії "буде продовжуватися в той час і в тих місцях, які ми виберемо".