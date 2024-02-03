США заявили, что проинформировали Ирак о предстоящих авиаударах

США утверждают, что проинформировали Ирак накануне вчерашних атак по трем объектам боевиков на территории страны, которые стали ответом на удар беспилотника по базе в Иордании.

Об этом заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, его цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

"Мы проинформировали иракское правительство перед нанесением ударов", – заявил Кирби.

Его комментарий появился через несколько минут после того, как иракские военные осудили удары как нарушение иракского суверенитета.

Они заявили, что воздушная атака была "угрозой, которая втянет Ирак и регион в непредсказуемые последствия".

Представитель главнокомандующего вооруженных сил Ирака Яхья Расул Абдулла отметил, что удары были нанесены в то время, когда "Ирак стремится обеспечить стабильность в регионе".

Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии в ответ на убийство трех американских солдат в Иордании в минувшие выходные.

Удары продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии. В этой операции были задействованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, выпустившие более 125 высокоточных управляемых боеприпасов.

Президент США Джо Байден заявил, что ответ соединенных Штатов на удар по базе в Иордании "будет продолжаться в то время и в тех местах, которые мы выберем".