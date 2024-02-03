Уряд Литви запропонував продовжити обмеження проти громадян Росії та Білорусі

Уряд Литви схвалив поправки, що продовжують обмеження проти громадян Росії та Білорусі до 2 травня 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Щоб поправки набули чинності, їх мають схвалити Сейм і президент Литви.

Литва призупинила видачу віз і статусу електронного резидента громадянам Росії та Білорусі.

Громадянам Росії заборонений в'їзд до Литви сухопутним кордоном за деякими винятками, росіянам без посвідки на проживання також заборонений продаж нерухомості в Литві.

Приймання заяв на посвідки на проживання від громадян Росії тимчасово припинено.

Уряд також пропонує ввести додаткові перевірки громадян Білорусі, які прибувають до Литви.

Зокрема, прикордонники додатково оцінюватимуть, чи не становить загрозу прибуття громадянина Білорусі для громадського порядку, внутрішньої безпеки, здоров'я населення або міжнародних відносин.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що розпочата Росією війна проти України ще триває і причини скасування обмежень не зникли, повідомляє BNS.

У січні уряд Литви заборонив військовим, а також прикордонникам і поліцейським виїжджати в позаслужбовий час до Росії, Білорусі та Китаю.

У листопаді Литва визнала загрозою національній безпеці понад двох тисяч білорусів та росіян.