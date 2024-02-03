Великодній плакат "занадто красивого" Ісуса викликав критику в Іспанії

Плакат із зображенням молодого Ісуса, одягненого лише в набедренну пов'язку, викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах Іспанії: дехто назвав його наругою над постаттю Христа, а інші публікували непристойні коментарі та меми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Плакат авторства всесвітньо відомого севільського художника Салустіано Гарсія Круза. На ньому зображений Ісус без тернового вінка, без стражденного обличчя і з дрібними ранами на руках і грудній клітці.

Плакат був створений на замовлення і схвалений Генеральною радою братств, яка організовує в Севільї відомі і надзвичайно популярні процесії Страсного тижня напередодні Великодня.

фото: АР

Після представлення плакату критика на його адресу стала вірусною. У соціальних мережах розгорілися дебати про те, як повинен бути зображений воскреслий Христос. Багато хто називав таке зображення Ісуса ганебним, недоречним, занадто гарним, модерністським і таким, що не відповідає великоднім традиціям Севільї.

Іспанія є переважно католицькою країною, і церковні традиції, такі як шлюб, хрещення і релігійні паради, надзвичайно популярні як серед віруючих, так і серед невіруючих.

Петицію на сайті Change.org з вимогою відкликати плакат із зображенням Ісуса підписали близько 14 тисяч людей з усієї країни.

Художник Гарсія виступив на захист своєї роботи і назвав критику плакату старомодною.

"У картині немає нічого революційного. Вона сучасна, але всі елементи, які я використав, – це елементи, які використовувалися протягом останніх семи століть у сакральному мистецтві", – сказав Гарсія в інтерв'ю інформаційному агентству Atlas.

В іншому інтерв'ю El Mundo Гарсія відповів на критику з боку консервативних груп, мовляв, зображення Ісуса є "жіночним" або "гомоеротичним".

"Христос-гей, тому що він виглядає милим і красивим, давайте! Ми живемо в 21 столітті", – проіронізував Гарсія.

Художник розповів, що в якості моделі для плакату він використав свого сина Орасіо.

Художник та його син Орасіо на тлі картини, що розбурхала суспільство фото: afp

"Багато суперечок виникає через те, що модель занадто хороша, Христос занадто гарний, занадто привабливий", – сказав Орасіо Гарсія, додавши що він також отримав багато компліментів і добрих побажань від людей.

Генеральна рада братств поки що проігнорувала заклики замінити плакат перед Страсним тижнем наприкінці березня. У минулі роки деякі плакати до різних католицьких свят були відкликані після критики.

Мер Севільї Хосе Луїс Санс назвав цю суперечку "штучною".

"Мені подобається плакат", – сказав він, додавши, що не всі плакати Страсного тижня можуть бути однаковими щороку. "Деякі плакати більш ризиковані, деякі більш класичні, деякі більш сміливі".

Нагадаємо, взимку в Італії церковний вертеп, в якому замість традиційних фігурок Марії та Йосипа були зображені дві матері новонародженого Ісуса, викликав гнів серед консервативних католиків і політиків.