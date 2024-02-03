Пасхальный плакат "слишком красивого" Иисуса вызвал критику в Испании

Плакат с изображением молодого Иисуса, одетого только в набедренную повязку, вызвал бурную реакцию в социальных сетях Испании: некоторые назвали его надругательством над фигурой Христа, а другие публиковали непристойные комментарии и мемы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Плакат авторства всемирно известного севильского художника Салустиано Гарсия Круза. На нем изображен Иисус без тернового венка, без страждущего лица и с мелкими ранами на руках и грудной клетке.

Плакат был создан по заказу и одобрен Генеральным советом братств, который организует в Севилье известные и чрезвычайно популярные процессии Страстной недели накануне Пасхи.

ФОТО: АР

После представления плаката критика в его адрес стала вирусной. В социальных сетях разгорелись дебаты о том, как должен быть изображен воскресший Христос. Многие называли такое изображение Иисуса позорным, неуместным, слишком красивым, модернистским и не соответствующим пасхальным традициям Севильи.

Испания является преимущественно католической страной, и церковные традиции, такие как брак, крещение и религиозные парады, чрезвычайно популярны как среди верующих, так и среди неверующих.

Петицию на сайте Change.org с требованием отозвать плакат с изображением Иисуса подписали около 14 тысяч человек со всей страны.

Художник Гарсия выступил в защиту своей работы и назвал критику плаката старомодной.

"В картине нет ничего революционного. Она современная, но все элементы, которые я использовал, – это элементы, которые использовались в течение последних семи веков в сакральном искусстве", – сказал Гарсия в интервью информационному агентству Atlas.

В другом интервью El Mundo Гарсия ответил на критику со стороны консервативных групп, мол, изображение Иисуса является "женственным" или "гомоэротическим".

"Христос-гей, потому что он выглядит милым и красивым, давайте! Мы живем в 21 веке", – проиронизировал Гарсия.

Художник рассказал, что в качестве модели для плаката он использовал своего сына Орасио.

Художник и его сын Орасио на фоне картины, взбудоражившей общество ФОТО: AFP

"Много споров возникает из-за того, что модель слишком хороша, Христос слишком хорош, слишком привлекателен", – сказал Орасио Гарсия, добавив что он также получил много комплиментов и добрых пожеланий от людей.

Генеральный совет братств пока проигнорировал призывы заменить плакат перед Страстной неделей в конце марта. В прошлые годы некоторые плакаты к различным католическим праздникам были отозваны после критики.

Мэр Севильи Хосе Луис Санс назвал этот спор "искусственным".

"Мне нравится плакат", – сказал он, добавив, что не все плакаты Страстной недели могут быть одинаковыми каждый год. "Некоторые плакаты более рискованные, некоторые более классические, некоторые более смелые".

Напомним, зимой в Италии церковный вертеп, в котором вместо традиционных фигурок Марии и Иосифа были изображены две матери новорожденного Иисуса, вызвал гнев среди консервативных католиков и политиков.