Аеропорт Вільнюса призупинив всі рейси на кілька годин: літак з’їхав зі смуги
Субота, 3 лютого 2024, 17:19
Аеропорт Вільнюса був змушений призупинити всі рейси в суботу через з’їзд пасажирського літака зі злітно-посадкової смуги.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Інцидент з літаком авіакомпанії Avion Express стався о 14:20. Літак виконував чартерний рейс з Мілана.
Всі пасажири залишилися у безпеці, повідомила адміністрація аеропорту, але злітно-посадкову смугу закрили для всіх бортів до 17:40.
Рейси, що прибувають, перенаправляли в аеропорти Каунаса і Паланги.
За попередніми даними, на борту перебували 179 пасажирів і шість членів екіпажу.
Екіпаж літака повідомив адміністрації аеропорту, що ніхто не постраждав, і літак попрямував до місця стоянки, де пасажири вийшли з нього.
Як розповів один з пасажирів, літак спочатку приземлився на злітно-посадкову смугу, потім його занесло в траву, після чого він повернувся назад на смугу.
"Коли літак приземлився на траву, бруд почав бризкати на ілюмінатори, і крізь них нічого не було видно", – сказав очевидець.
Обставини та причини інциденту з'ясовують.
Нагадаємо, восени аеропорти Вільнюса і Каунаса обшукували, а пасажирів евакуювали через повідомлення про нібито закладену вибухівку.