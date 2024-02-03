Аэропорт Вильнюса приостановил все рейсы на несколько часов: самолет съехал с полосы

Аэропорт Вильнюса был вынужден приостановить все рейсы в субботу из-за съезда пассажирского самолета со взлетно-посадочной полосы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Инцидент с самолетом авиакомпании Avion Express произошел в 14:20. Самолет выполнял чартерный рейс из Милана.

Все пассажиры остались в безопасности, сообщила администрация аэропорта, но взлетно-посадочную полосу закрыли для всех бортов до 17:40.

Прибывающие рейсы перенаправляли в аэропорты Каунаса и Паланги.

По предварительным данным, на борту находились 179 пассажиров и шесть членов экипажа.

Экипаж самолета сообщил администрации аэропорта, что никто не пострадал, и самолет направился к месту стоянки, где пассажиры вышли из него.

Фото читателя LRT

Как рассказал один из пассажиров, самолет сначала приземлился на взлетно-посадочную полосу, затем его занесло в траву, после чего он вернулся обратно на полосу.

"Когда самолет приземлился на траву, грязь начала брызгать на иллюминаторы, и сквозь них ничего не было видно", – сказал очевидец.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Напомним, осенью аэропорты Вильнюса и Каунаса обыскивали, а пассажиров эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенной взрывчатке.