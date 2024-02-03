Аэропорт Вильнюса приостановил все рейсы на несколько часов: самолет съехал с полосы
Суббота, 3 февраля 2024, 17:19
Аэропорт Вильнюса был вынужден приостановить все рейсы в субботу из-за съезда пассажирского самолета со взлетно-посадочной полосы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
Инцидент с самолетом авиакомпании Avion Express произошел в 14:20. Самолет выполнял чартерный рейс из Милана.
Все пассажиры остались в безопасности, сообщила администрация аэропорта, но взлетно-посадочную полосу закрыли для всех бортов до 17:40.
Прибывающие рейсы перенаправляли в аэропорты Каунаса и Паланги.
По предварительным данным, на борту находились 179 пассажиров и шесть членов экипажа.
Экипаж самолета сообщил администрации аэропорта, что никто не пострадал, и самолет направился к месту стоянки, где пассажиры вышли из него.
Как рассказал один из пассажиров, самолет сначала приземлился на взлетно-посадочную полосу, затем его занесло в траву, после чего он вернулся обратно на полосу.
"Когда самолет приземлился на траву, грязь начала брызгать на иллюминаторы, и сквозь них ничего не было видно", – сказал очевидец.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются.
Напомним, осенью аэропорты Вильнюса и Каунаса обыскивали, а пассажиров эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенной взрывчатке.